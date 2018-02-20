Ливия высылает мигрантов

Ливия депортировала 250 мигрантов из африканских стран в рамках программы, которая была создана одним из органов ООН - Международной организацией по миграции - совместно с властями страны. Суть программы - добровольное возвращение тех, кто пытался через Ливию проникнуть в Европу. Большинство из тех, кто решил вернуться обратно, жили и работали в Мисрате, но своей родиной они назвали Нигер. Туда они и решили уехать.