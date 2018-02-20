Ливия депортировала 250 мигрантов из африканских стран в рамках программы, которая была создана одним из органов ООН - Международной организацией по миграции - совместно с властями страны. Суть программы - добровольное возвращение тех, кто пытался через Ливию проникнуть в Европу. Большинство из тех, кто решил вернуться обратно, жили и работали в Мисрате, но своей родиной они назвали Нигер. Туда они и решили уехать.
Ливия высылает мигрантов
Часть мигрантов из Нигера добровольно возвращается домой, но поток тех, кто ищет лучшую жизнь в Европе, используя Ливию как перевалочный пункт маршрута, не иссякает.
Ливия высылает мигрантов
Пока эта часть мигрантов отправлялась домой, другие - их было около трехсот человек - были сняты с суденышек вблизи ливийского побережья. С северных районов Ливии, где их сажают на резиновые лодки контрабандисты, торгующие людьми, и начинается путь мигрантов в Европу, главным образом в Италию.