Почти сто погибших, несколько сотен раненых - таков итог серии воздушных и артиллерийских атак сирийских правительственных сил и их союзников в пригороде Дамаска Восточной Гуте.
Восточная Гута - под огнем
В Восточной Гуте за последние сутки убиты десятки и ранены сотни человек. Официальный Дамаск заявляет, что лишь отвечает на провокации боевиков из "Джабхат ан-Нусры".
Восточная Гута - под огнем
Восточная Гута в настоящее время остается единственным крупным повстанческим анклавом вблизи Дамаска. По данным сирийского центра мониторинга прав человека, эскалация в этом районе началась еще 18-го февраля.
По сведениям российского министерства иностранных дел, речь идет об не прекращающихся провокациях боевиков, в частности, из "Джабхат ан-Нусры", которые, по словам главы внешнеполитического ведомства, продолжают обстрелы жилых кварталов Дамаска, под их удар попадают в том числе и российские дипломатические учреждения.
Восточная Гута - одна из четырех зон деэскалации в Сирии, созданных в рамках меморандума, подписанного в мае прошлого года по итогам переговоров в Астане. Этот документ запрещает применение любых видов оружия внутри зон безопасности.