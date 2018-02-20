Дональд Трамп - за Митта Ромни!

Двух политиков связывают давние отношения: в ходе предвыборной кампании Ромни называ Трампа "фальшивкой" и "жуликом", а Трамп заявлял, что Ромни "умолял его о поддержке" на выборах. Ромни прочили на пост госсекретаря, но он так и не получил в администрации Трампа никакого назначения.

При поддержке республиканцев Ромни предстоит, тем не менее, непростая избирательная кампания, хотя Юта считается консервативным штатом.