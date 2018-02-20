Заняв в январе пост премьер-министра Румынии, Виорика Дэнчилэ назвала своими приоритетами повышение благосостояния граждан и развитие отношений с Евросоюзом. Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил тогда, что приверженность общим ценностям обеспечит Румынии процветание, стабильность и безопасность. Во вторник они встретились в Брюсселе.
Румынский премьер о коррупции молчит
Премьер-министр Румынии встречается в Брюсселе с руководством Евросоюза. Пока Виорика Дэнчилэ не распространялась на тему борьбы с коррупцией.
Румынский премьер о коррупции молчит
Делегацию из Бухареста принял также председатель Европарламента Антонио Таяни.
«Я попросил румынское правительство убеждённо продолжить процесс реформ, направленных на укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, прозрачность и конкурентоспособность, - сказал Таяни. - Я услышал от премьер-министра обнадёживающие заверения. Она подчеркнула, что Румыния открыта для сотрудничества с Европарламентом ».
Однако депутат от немецких «зелёных» Ска Келлер заметила, что премьер даже не упомянула о борьбе с коррупцией в своей стране.
«Меня очень беспокоит ситуация в Румынии, - сказала Келлер. - Изменения в её законодательстве, частично предложенные и утвержденные парламентом, создадут серьёзную помеху антикоррупционным усилиям в Румынии. Они, по сути, легализует коррупцию, затруднят реформирование системы правосудия, не позволят преследовать коррупционеров".
Дэнчилэ отказалась уволить своего ключевого советника Дариуса Валкова, приговоренного к 8 годам тюрьмы за торговлю влиянием и отмывание денег.