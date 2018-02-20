В Копенгагене простились с принцем Хенриком

В Копенгагене простились с супругом датской королевы принцем Хенриком. Церемония прощания была торжественной и закрытой – в присутствии Её Величества Маргрете II, наследника престола принца Фредерика и ещё 60 гостей.

В своём завещании Хенрик указал, что желает быть кремированным вместо того, чтобы его тело было погребено в королевской усыпальнице. Он мечтал стать королём, но имел лишь титул принца-консорта. Этим объясняли его частое стремление идти в разрез с вековыми традициями страны. За то его критиковали члены королевского двора, не особо жалавала и датская пресса.

А каким принц запомнился датчанам?

«Я думаю, лучше вспоминать о нём, как о человеке, который всегда пребывал в хорошем настроении. Его улыбка озаряла всю королевскую семью», - рассказывает этот прохожий.

«Для меня как для иммигранта, большое значение имело то, что он родился не в Дании, но стал членом королевского двора, королевской семьи. Для меня это очень важно», - говорит эта жительница столицы.

Одну часть праха принца-консорта развеют над морем, а другую - захоронят в саду летней резиденции монаршей семьи - замка Фреденсборг, где Хенрик скончался в ночь на 14 февраля на 84-ом году жизни.