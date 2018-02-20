Извинения директора Oxfam

Исполнительный директор благотворительной организации Oxfam Марк Голдринг на заседании комитета по международному развитию британского парламента принес извинения за сексуальный скандал с участием направленных на Гаити сотрудников НКО. Он также извинился за свои комментарии, опубликованные в субботнем выпуске The Guardian: в этом интервью он назвал волну общественного порицания "диспропропорциональной", так как сотрудники Oxfam, по его словам, не занимались "умерщвлением младенцев в люльках".