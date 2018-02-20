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Великобритания

Извинения директора Oxfam

Cотрудники организации, направленные на Гаити в 2011 году для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, пользовались услугами местных проституток

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Извинения директора Oxfam

Извинения директора Oxfam
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Исполнительный директор благотворительной организации Oxfam Марк Голдринг на заседании комитета по международному развитию британского парламента принес извинения за сексуальный скандал с участием направленных на Гаити сотрудников НКО. Он также извинился за свои комментарии, опубликованные в субботнем выпуске The Guardian: в этом интервью он назвал волну общественного порицания "диспропропорциональной", так как сотрудники Oxfam, по его словам, не занимались "умерщвлением младенцев в люльках".

Голдринг также сообщил, что организация проводит внутреннее расследование 26 новых случаев, связанных с непристойным поведением сотрудников Oxfam.

Между тем на фоне скандала уже тысячи доноров отказались оказывать финансовую поддержку этой благотворительной организации.