И раз, и два, и три - во вторник знаменитые фигуристы, пара из Канады Тесса Вертью и Скотт Моир в третий раз завоевали золотые олимпийские медали в спортивных танцах на льду. Они выиграли состязание у французского дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Борьба продолжалась до последнего жеста, и хотя в произвольной программе канадцы уступили французам, сумма баллов двух программ у них оказалась лучшая.
Канада - чемпион!
Золото в двух олимпийских дисциплинах - спортивных танцах на льду и хафпайпе завоевали представители страны кленового листа.
Канада - чемпион!
Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли пятое место. По мнению Татьяны Тарасовой, российская пара Боброва-Соловьёв была не готова бороться с ведущими дуэтами.
Подиум в дисциплине хафпайп был окрашен в цвета канадского, французского, а также американского флагов.
Первенство выиграла фристалийстка из страны кленового листа Кэсси Шарп, показав результат 95,80 балла, серебряная медаль - у француженки Мари Мартино (92,60 балла), бронза - у американки Бриты Сигурни.
Российская фристалийстка Валерия Демидова - вне подиума, у нее шестое место.