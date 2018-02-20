Канада - чемпион!

И раз, и два, и три - во вторник знаменитые фигуристы, пара из Канады Тесса Вертью и Скотт Моир в третий раз завоевали золотые олимпийские медали в спортивных танцах на льду. Они выиграли состязание у французского дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Борьба продолжалась до последнего жеста, и хотя в произвольной программе канадцы уступили французам, сумма баллов двух программ у них оказалась лучшая.