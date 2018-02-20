Утвержден новый вариант алфавита казахского языка, основанного на латинской графике. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Новый казахский алфавит
В новом варианте предложенного алфавита казахского языка на латинице также 32 буквы, но, в отличие от старого варианта, здесь нет апострофов.
Новый казахский алфавит
По словам министра информации и коммуникаций Казахстана Даурена Абаева, новая редакция алфавита создана с учетом мнения как лингвистов, так и IT-специалистов.
В новом варианте предложенного алфавита на латинице также 32 буквы, но, в отличие от старого варианта, здесь нет апострофов. Изменилось написание некоторых букв, вводятся диакритические знаки — акуты. Казахсий алфавит на основе кириллицы, утвержденный в 1940 году, содержит 42 буквы. А до этого периода использовались арабское письмо и латиница.
Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику был подписан в октябре прошлого года. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита на латинскую графику до 2025 года.