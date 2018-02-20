Новая Зеландия под ударом "Гиты"

Чрезвычайное положение объявлено во вторник 20 февраля нескольких районах страны, в том числе и в городе Крайстчерче. Все рейсы в и из столицы Веллингтона отменены. Здесь выпало более 30 мм осадков, закрыты десятки школ, перекрыты дороги.

Циклон Гита, обрушившийся на прошлой неделе на тихоокеанские острова Фиджи и Тонге, вызвал здесь значительные разрушения, но затем ослаб до категории шторма. Синоптики тем не менее предсказывали. что Гита ещё может нанести значительный ущерб, проносясь над Новой Зеландией.

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