Восточная Гута: эскалация в зоне деэскалации

Франция призывает Совет Безопасности ООН добиться действия гуманитарного перемирия в Сирии и, в частности, в Восточной Гуте - пригороде Дамаска. По сообщениям оппозиции, в результате воздушных и артиллерийских ударов сирийской правительственной армии здесь погибли около 100 человек, сотни получили ранения.

Восточная Гута, контролируемая повстанцами, окружена правительственными войсками. Он входит в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением подписанным в Астане странами гарантами перемирия в Сирии - Россией, Турцией и Ираном.

"Необходимо, чтобы Европа и всё международное сообщество остановили убийство людей в Восточной Гуте . - Происходящее сегодня в Восточной Гуте - это месть России за произошедшее 7 и 9 февраля в Дейр-эз-Зоре",- говорит Осама Али Сулейман. Под псевдонимом Рами Абдул-Рахман он инициировал и ведёт из Лондона информационный проект, назвав его "Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека". По словам Абдул-Рахмана, эскалация в этом районе не прекращается с 18 февраля.

По данным российского МИДа, речь идёт о вылазках и провокациях исламистов - в частности, боевиков "Джебхат ан-Нусры" - регулярно обстреливающих из Восточной Гуты жилые кварталы Дамаска.

Под их удары попадают и российские дипмиссии. А по астанинскому соглашению применение любого вида оружия в Восточной Гуте всем сторонам запрещено.