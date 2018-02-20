На юге Франции начала цвести мимоза, и эта пора почти всегда совпадает с карнавалами и шествиями, в которых приветствуется весна и пробуждение природы. Один из самых известных проводится на роскошном курорте Лазурного берега Вилльфранш-сюр-мер.
Карнавал цветов на Лазурном берегу
Традиции проводить карнавал, в котором шествие заменено потешными морскими баталиям, на фешенебельном курорте французской Ривьеры Вилльфранш-сюр-Мер, более ста лет.
Карнавал цветов на Лазурном берегу
В старый порт приплывают участники карнавала, которые не только демонстрируют свои костюмы, но и раздают гостям и туристам золотые гроздья столь популярного весеннего цветка.
"Потрясающе, необыкновенно, просто удивительное настроение, замечательно все вокруг", - такими словами описывает свои впечатления эта туристка.
Ежегодный карнавал, в котором традиционное танцевальное шествие заменено потешным морским боем, проводится более ста лет. Он стал одной из самых ярких традиций весенней французской Ривьеры.