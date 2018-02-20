Карнавал цветов на Лазурном берегу

На юге Франции начала цвести мимоза, и эта пора почти всегда совпадает с карнавалами и шествиями, в которых приветствуется весна и пробуждение природы. Один из самых известных проводится на роскошном курорте Лазурного берега Вилльфранш-сюр-мер.