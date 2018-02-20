Сирийский оппозиционер назвал решающей роль России

Евросоюз отметил значительное ухудшение за последние восемь недель гуманитарной ситуации в некоторых частях Сирии, особенно в Восточной Гуте и Идлибе. ЕС призвал обеспечить доступ туда сотрудников международных организаций помощи.

Приехавший в Брюссель председатель Высшего комитета сирийской оппозиции по переговорам Наср Харири возложил ответственность за многочисленные жертвы на сирийские власти и их покровителей.

«Пока мы не увидим согласованных усилий наших союзников по систематическому давлению на режим и тех, кто его поддерживает, сирийский конфликт будет продолжаться, - сказал Харири. - Ещё больше беженцев покинут свои дома, угроза экстремизма останется глобальной».

Оппозиционера и группу сирийских женщин приняла Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности. Федерика Могерини призвала все стороны, а также гарантов районов деэскалации "серьёзно заняться политическим процессом под эгидой ООН".

«Необходима настоящая международная решимость, чтобы заставить сирийский режим пойти на переговоры, или убедить его союзников вести переговоры вместо него, - продолжал Харири. - На самом деле, не сирийский режим принимает решения, настоящее решение находится в руках Ирана и России. Если Россия не пойдёт на переговоры, мы не можем рассчитывать на то, что сирийский режим будет вести переговоры самостоятельно”.

Евросоюз решил провести 24-25 апреля вторую Брюссельскую конференцию по сирийскому кризису, подтвердив при этом, что главным в урегулировании является женевский процесс.