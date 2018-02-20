Действия Польши в Беловежской Пуще нарушают нормы Европейского союза: к такому выводу пришёл генеральный адвокат Суда ЕС. Окончательное постановление инстанции ожидается в апреле.
Дело короеда-типографа нарушило нормы ЕС
К такому выводу пришёл генеральный адвокат Суда ЕС по вопросу о массовых вырубках в польской части Беловежской Пущи
Дело короеда-типографа нарушило нормы ЕС
Несколько месяцев в польской части реликтового леса шла массовая вырубка. В Варшаве сообщали, что почти полтора миллиона деревьев заражены опасным вредителем — короедом-типографом. Однако экологи настаивали на том, что уникальная экосистема должна сама справиться с обновлением массива.
Судебные инстанции ЕС поддержали природозащитников, обвинив польские власти в нарушении европейской Программы по сохранению биоразнообразия.
В ноябре суд обязал Варшаву прекратить активное лесопользование под угрозой штрафа в 100 тысяч евро в сутки.
В начале февраля польские власти сообщили, что вырубка полностью остановлена.