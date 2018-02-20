В ФРГ проходит голосование членов партии социал-демократов по вопросу о коалиции с христианским демократами. Более 463.000 членов СДПГ должны решить, принимать или нет предложение канцлера Ангелы Меркель об альянсе для формирования правительства.
Осторожно, возможны провокации: собака записалась в партию
В полку социал-демократов прибыло: в ряды членов немецкой партии СДПГ попала собака. Журналисты из газеты Bild решили проверить онлайн-систему регистрации в рядах социал-демократов.
Осторожно, возможны провокации: собака записалась в партию
Многие члены партии голосуют через интернет: для этого достаточно зарегистрироваться на сайте партии и пройти простую процедуру проверки личности. Настолько простую, что несколько дней назад её смогла пройти даже собака.
Розыгрыш устроили журналисты издания Bild, которые решили проверить надёжность онлайн-системы. В качестве почтового адреса и имейла собаки по кличке "Лима" указали адрес её хозяйки, возраст пересчитали по "собачьим годам". Журналисты задались простым вопросом: возможна ли манипуляция в этом голосовании?
Руководство СДПГ акция с участием собаки возмутила: зампред партии Ральф Штегнэр написал в своём твиттере, что "фарс нанёс удар по демократичному характеру партии". Сейчас в СДПГ рассматривают возможность аннулировать членство в партии собаки Лимы.
Для газеты Bild из инцидента можно сделать важный вывод: существуют реальные риски фальсификации голосов, в частности с помощью автоматизированных онлайн-систем, которые европейцы подозревают в манипулировании общественным мнением в разных странах (известные более как "фабрики троллей").
Коллег из СДПГ раскритиковали политики из ХДС, которые подвергли сомнению результаты голосования, полученные таким образом.
О том, как проголосовали члены СДПГ по вопросу о большой коалиции станет известно 4 марта. В случае, если план Меркель будет отвергнут, немцам, вероятно, вновь придётся идти на выборы.