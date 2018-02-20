Дэвид Дэвис о "брексите": "Без паники!"

Великобритания пост-«брексита» - это вам не «Безумный макс»! У скептиков нет никаких оснований считать, что события будут развиваться по сценарию постапокалиптического боевика – заявил британский министр по делам выхода из ЕС Дэвид Дэвис .

После «развода» с Евросоюзом перед страной откроются все преимущества конкурентной борьбы, путь к повышению производственных стандартов, росту качества продукции и услуг – уверен он.

«Они опасаются, что после «брексита» начнётся англосаксонская гонка по нисходящей, а Великобритания погрузится в мир «Безумного Макса», в стиле антиутопической фантастики. Эти страхи не имеют под собой оснований. Здесь нет ничего общего ни с нашей историей, ни с нашими планами, ни с национальными интересами», - заявил Дэвис в ходе своего выступления в Вене перед представителями австрийских бизнес-кругов.

Его высказывание о знаменитом фильме Джорджа Миллера с Мелом Гибсоном в главной роли тут же подхватили пользователи соцсетей.

На вопрос о том, сюжет какого фильма может воспроизвести Великобритания в будущем, они предложили такие варианты, как «Планета обезьян», «Полицейская академия», «Шоу Трумэна», «День сурка» и даже «Сталкер» Андрея Тарковского.