Баррозу в Брюсселе, теперь как лоббист

Предыдущий глава Еврокомиссии много общался с тогдашним премьер-министром Финляндии. Теперь Жозе Мануэль Баррозу - советник американского банка Goldman Sachs, а Юрки Катайнен - вице-президент Еврокомиссии, отвечащий по экономический рост и инвестиции. 25 октября прошлого года они встретились без свидетелей в одной брюссельской гостинице.

Представитель Еврокомиссии уверяет, что Катайнен ничего не нарушил:

«Через сутки после этого рандеву вице-президент Катайнен предал его гласности, в соответствии с четкими процедурами и с соблюдением прозрачности, - сказал Маргаритис Схинас. - Встреча состоялась через 36 месяцев после ухода бывшего президента Баррозу из этого здания, и промежуток в 18 месяцев перед новым трудоустойством был им соблюдён."

Но сам Катайнен признал отсутствие каких-либо документов относительно этой встречи, поскольку, по своему обыкновению, он не делал во время неё никаких записей.

То есть осталось неизвестным, чего добивался бывший главный чиновник Брюсселя, ушедший в частный сектор.

Наблюдатель за корпоративной деятельностью в Брюсселе считает что нынешний вице-президент навлекает на себя подозрения в сокрытии своих контаков:

«Президент Юнкер издал правила для всех сотрудников Еврокомиссии, которые подразумевают, что они должны относиться к Баррозу не как к бывшему коллеге, а как к лоббисту, защищающему интересы деловых кругов, - сказала Маргарида Силва. - Это значит, что комиссары должны при этом заботиться о репутации своего учреждения. А Катайнен вёл себя не очень осторожно, встречаясь с Баррозу в отеле, с глазу на глаз".

Бывший глава Еврокомиссии, не разрывавший связей с высокопоставленными европейскими политиками, консультирует американский банк, в частности, по вопросам предстоящего выхода из ЕС Великобритании.