Право на аборт в Европе: кто впереди?

Россия, а точнее - СССР - одно из первых государств в Европе, легализовавших аборты. Искусственное прерывание беременности стало доступным для советских женщин ещё в 1920 году.

Во многих странах Западной Европы борьба женщин за право на аборт стала частью феминистского движения, особенно перед лицом традиционных патриархальных ценностей, как правило, связанных с позицией церкви по этому вопросу. Некоторые страны до сих законодательно ограничивают право на прерывание беременности по собственному желанию.

Между тем, в развитых странах статистика абортов начала заметно снижаться в связи с доступностью средств предотвращения беременности (медикаментозных контрацептивов). В совокупности с просветительскими кампаниями среди молодёжи женская контрацепция позволила значительно снизить число женщин, которые вынуждены обращаться ко врачу для прерывания беременности.

Тем не менее, по сей день некоторые страны вызывают опасения из-за высокого уровня абортов в расчёте на 1000 женщин.

В абсолютном выражении значительное число абортов (среди стран ЕС) приходится на пионеров женского движения - Великобританию и Францию: 197.922 и 203.463 случаев соответственно (по статистике за 2015 год). Однако чемпионом по числу абортов в процентном выражении оказался маленький Люксембург: из 10.000 женщин детородного возраста 37 ежегодно делают в этой стране аборт.

Не на много ниже статистика в Великобритании и Венгрии. Как считают специалисты, зачастую это связано с труднодоступностью женских контрацептивных средств в этих странах.

В Польше спрос на аборты, согласно официальной статистике, вырос за 10 лет в пять раз. Также в несколько раз выросло число обращений в Люксембурге, Швеции и Бельгии.

В то же время, сокращение числа абортов наблюдается во многих странах ЕС, особенно на востоке блока: так, в Словакии и Эстонии за 10 лет число искусственных прерываний беременности сократилось вдвое.

Снижение статистики наблюдается также среди консервативных стран, как, например, в Португалии, где аборты были декриминализированы лишь в 2007 году.

По данным ВОЗ, доля молодых женщин до 20 лет, прибегающих к аборту, составляет от 10% до 15% от общего числа обращений.

Исходя из доклада "Евростата" от 2015 года, Россия находится на первом месте по количеству женщин, прибегающих к искусственному прерыванию беременности (из расчета на 1000): статистика по сравнению с Западной Европой примерно в 2 раза выше.

Сложность подсчёта случаев абортов связана с расхождением официальной и реальной статистики. Так, по данным Росстата, в России ежегодно производят около 650.000 операций по прекращению беременности. В то же время, по заявлениям высших российских чиновников, эта цифра может быть занижена в 3-5 раз по сравнению с реальным количеством абортов.

Расхождение статистических данных характерно и для других стран, особенно тех, где закон едва ли разрешает женщинам прерывать беременность по собственному желанию. Так в Польше, где до распада советского блока действовали правила, похожие на те, что существовали в СССР, ещё в 1986 году официальная статистика регистрировала около 130.000 случаев в год. После введения законодательного запрета абортов, в начале 1990-х годов, статистика ВОЗ указывает всего лишь на 200-300 абортов, которые производились в Польше.