Рейс на Энтеббе

Фильм "7 дней в Энтеббе", поставленный Жозе Падилья, (в российском прокате он получил название "Операция "Шаровая молния") рассказывает о захвате лайнера Air France, следовавшего рейсом Тель-Авив — Париж. Аэробус был захвачен палестинскими и немецкими террористами, Вилфредом Бёзе и Бригиттой Кульман.

Картина участвует в главном конкурсе Берлинале. В роли Бригитты снялась английская актриса Розамунд Пайк .

Говорит Розамунд Пайк: "Это неожиданный взгляд на эту историю, я не думаю, что он всем придется по душе. Это - триллер, но этот жанр использован для того, чтобы зрители после просмотра размышляли. Я рада, что снималась в этом фильме".

В роли второго террориста - Даниэль Брюль

"Это было сложно, большая подготовка, много пришлось заниматься изучением эпохи, длинные репетиции с Розамунд. Это был мой подход к очень многослойной фабуле. Это была сложная интенсивная работа, но нам очень помогал Жозе, режиссер постановщик, он нас поддерживал постоянно, и на съемках, и на репетициях", - рассказывает актер.

По приказу террористов самолет совершил посадку в аэропорту Энтеббе. Руководство ЦАХАЛа разработало за 7 дней и провело в течение полутора часов операцию по спасению пассажиров. Заложники были освобождены и доставлены в Израиль. Пять коммандос были ранены, командир группы, подполковник Йонатан Нетаньяху, старший брат нынешнего израильского премьера, погиб.

На российский экран "Операция "Шаровая молния" выходит 29-го марта.