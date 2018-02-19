ЮНИСЕФ: cпасти новорождённого

Младенческая смертность на нашей планете остаётся высокой, особенно в беднейших странах мира. Об этом свидетельствует последний доклад ЮНИСЕФ. По данным Детского фонда ООН, в первый день нового года во всем мире родилось около 400 тысяч детей, но более 90% процентов из них появились на свет в беднейших регионах, и многие из них могут не дожить до одного года.

Рейтинг стран мира по уровню младенческой смертности рассчитывается как число случаев кончины детей в возрасте до года на 1000 оставшихся в живых. По данным ЮНИСЕФ, наибольшие шансы выжить у детей, родившихся в Японии, Исландии и Сингапуре; наименьшие - у тех, кто появился на свет в Пакистане, Центральноафриканской республике и Афганистане. 8 из 10 самых неблагоприятных для рождения стран расположены к югу от Сахары. Здесь у беременных женщин гораздо меньше шансов получить медицинскую помощь во время родов из-за бедности, конфликтов и слабости государства, особой проблемой стала мертворождаемость.

Виллибальд Зек, возглавивший в ЮНИСЕФ Программу по охране здоровья матери и ребёнка, говорит:

"Если беременной женщине нужно идти пешком в течении нескольких дней, чтобы добраться до больницы или медицинского центра, да ещё если это медицинское учреждение пользуется дурной славой и не может оказать необходимую помощь, то эта женщина еще два раза подумает, идти ли туда. И в результате она будет рожать дома, при помощи местной повивальной бабки, а это далеко не идеальный выход".

В 2016 году ежедневно примерно 2600 детей скончались в первые сутки после рождения, а около 2 миллионов - в течение первой недели. В большинстве случаев причиной их гибели были преждевременные роды, инфекция, сепсис или пневмония. По данным ЮНИСЕФ, в 80% случаев для спасения детей было бы достаточно хорошо подготовленных акушерок, чистой воды, дезинфекции и хорошего питания.

Вместе с тем ЮНИСЕФ сообщил, что за последние 20 лет мир добился беспрецедентного прогресса, вдвое (до 5,6 млн) сократив число детей, погибающих во всём мире до своего 5-го дня рождения. Но с младенческой смертностью дела обстоят намного хуже: 46% детей, умерших в возрасте до 5 лет, не прожили и месяца.