Трагедия на границе: рассказ свидетеля

На прошлой неделе в пограничных водах Турции и Греции утонула турецкая семья. В результате крушения лодки, на борту которой находились 8 человек, погибла женщина и двое ее детей. Четверо пассажиров пропали без вести.

Из Турции от преследований бежали уже свыше 10 тысяч сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена: их обвиняют в причастности к попытке военного переворота и поддержке терроризма.

В трагедии на границе выжил 35-летний Фатих Яшар. Он женат, у него есть 2-летний сын. Фатиха также обвинили в связях с Гюленом. По подозрению в причастности к антиправительственному заговору он провел под арестом 14 месяцев. Все его банковские счета заморожены. Фатих решил бежать страны, после того как был освобожден из-под стражи в ожидании суда.

Он рассказал телеканалу "Евроньюс", что дольше пяти часов шел в мокрой одежде, пока не заметил солдата греческой армии. который доставил его в лагерь для беженцев.

Фатих Яшар: "Все произошло очень быстро. Я не понимал, что случилось. Когда мы упали в воду, она оказалось такой холодной, как будто стрела пронзает сердце. Я не мог пошевелиться. Невозможно было вынести эту ледяную воду. Пару раз я захлебнулся. Когда лодка пошла ко дну, я лишь слышал возгласы —господи, господи!"

Погибшая 37-летняя учительница Айше Абдурреззак и ее муж Угур пытались бежать в Европу. Они были уволены с работы, Угур, также как и Фатих, провел в тюрьме около года. Он пропал без вести. Вместе с ним — еще одна семья.

Фатих Яшар вспоминает: "Я заплакал. Я думал о том, что не смог спасти детей. Эти дети могли быть моими детьми. Мы все шли вместе, одного ребенка я нес на себе. А что же теперь?"

В Афинах Фатиха Яшара приютили знакомые. Но ему будет нелегко спр авиться с произошедшим.

Из Афин передает корреспондент "Евроньюс" Михалис Арападзоглу: "Такие путешествия связаны с риском для жизни. Но у этих людей нет иного выборы. В собственной стране их стигматизировали, называют "гюленистами", и у них там нет будущего. А те, кому удалось бежать, переживают за безопасность оставшихся в Турции родственников и близких".