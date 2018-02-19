Сирийские правительственные войска в ближайшие несколько часов войдут в Африн: об этом заявляет сирийское телевидение. Ранее сообщалось о том, что представители курдского ополчения договорились с Дамаском о введении правительственных частей и обеспечении противовоздушной обороны Африна.
Сирийские войска идут в Африн
Турецкий МИД заявляет, что «турецкие войска никто не остановит»
Сирийские войска идут в Африн
В районе города уже почти месяц идёт турецкая операция «Оливковая ветвь». Её задача — вытеснить из региона курдские отряды. В Анкаре их считают террористическими группировками. Сирийское правительство обвиняет Турцию в беззастенчивом нарушении суверенитета страны.
Глава турецкого МИДа Мехмет Чавушоглу заявил, что Анкара не против сирийских подразделений, если они будут бороться с террористами. Однако если они встанут на защиту курдских отрядов, то, по словам дипломата, «турецкие войска никто не сможет остановить».
Практически весь северо-восток Сирии контролируется различными курдскими группировками, многие из которых пользуются поддержкой США. Из-за «Оливковой ветви» Турция уже вступила в дипломатический конфликт с союзником по НАТО.