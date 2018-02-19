XI Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Открытие

XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета - один из самых значимых культурных форумов в России - открылся в Сочи. Гала-концерт. Звучит "Маленькая ночная серенада" Моцарта в исполнении ансамбля "Солисты Москвы". Дирижирует сам маэстро.

"Это фестиваль-поиск, фестиваль премьер, фестиваль открытий имён, фестиваль звёздный – очень даже звёздный – по участникам. Также образовательная сторона очень важна", - говорит идейный вдохновитель и арт-директор смотра Юрий Башмет.

В рамках фестиваля проходит конкурс молодых композиторов. И здесь традиции уступают новаторским идеям. Одна из них поражает музыкальное воображение: на восьмикилограммовом инструменте – балалайке-контрабасе - Михаил Дзюдзе играет соло в сопровождении оркестра.

"Уникальность в том, что этот инструмент изначально не был создан для того, чтобы играть на нём соло. Никогда таким образом он не представлялся для сольных произведений, для целых сольных программ, а ещё с оркестром... То есть представить это, скажем, в XX веке было даже невозможно", - уверен заслуженный артист России Михаил Дзюдзе.

В своих экспериментах по смешению жанров организаторы Зимнего фестиваля пошли ещё дальше. Изюминка выставки видео-арта – кадры с концерта хеви-металл-группы - андеграунд в самом что ни на есть прямом смысле: музыканты зарывают свои инструменты глубоко в землю.

"Хеви-метал – это не консерватория. Эта работа показывает, что эта группа выкопала огромную яму, положила туда колонки и "сделала концерт". Выходит, что музыка звучит из земли, из ямы. Получается сюрреализм, диссонанс, музыка", - объясняет замысел выставки её куратор Антонио Геуса.

Спектакль "Рамона" о несчастной любви двух паровозов Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе - ещё одно украшение фестиваля искусств Юрия Башмета, который продлится до 25 февраля.