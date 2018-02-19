Бывший региональный директор OXFAM признался, что пользовался услугами проституток во время своего пребывания на Гаити в 2011 году. Внутреннее расследование подтвердило факты, которые сообщала пресса по поводу Роланда ван Хаувермейрена.
OXFAM - скандал разрастается
Опубликован внутренний отчет OXFAM. В нем подтверждены оргии на Гаити с проститутками и угрозы со стороны сотрудников НКО в адрес свидетелей происходившего
OXFAM - скандал разрастается
И хотя сам ван Хаувермейрен не работает в НКО уже 7 лет, достоянием общественности происходившее в офисе OXFAM на Гаити несколько лет назад стало недавно.
Отчет, подготовленный еще в 2011 году, организация публикует лишь сейчас, чтобы показать, как заявили в OXFAM, "прозрачность принятых решений", и чтобы "восстановить доверие, которое было утрачено".
Это первый конкретный ответ НКО, получившей, в частности, от ЕС гранты на сумму 32 миллиона евро, на обвинения, выдвинутые прессой.