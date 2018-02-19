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Теракт в Кизляре - дело рук ИГИЛ

Группировка ИГ взяла ответственность за нападение на православный храм, в результате которого были убиты пять женщин и три были тяжело ранены.

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Теракт в Кизляре - дело рук ИГИЛ

Теракт в Кизляре - дело рук ИГИЛ
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Ответственность за теракт Кизляре взяла на себя группировка ИГИЛ.

Накануне 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу из охотничьего ружья по выходившим из православного храма прихожанкам. В результате на месте были убиты четыре женщины, еще три были ранены, одна из них скончалась в больнице во время операции.

Еще двое - это сотрудники правоохранительных органов - были ранены при задержании нападавшего. Он сам был застрелен. По факту теракта возбуждено уголовное дело.

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