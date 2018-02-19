Ответственность за теракт Кизляре взяла на себя группировка ИГИЛ.
Теракт в Кизляре - дело рук ИГИЛ
Группировка ИГ взяла ответственность за нападение на православный храм, в результате которого были убиты пять женщин и три были тяжело ранены.
Теракт в Кизляре - дело рук ИГИЛ
Накануне 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу из охотничьего ружья по выходившим из православного храма прихожанкам. В результате на месте были убиты четыре женщины, еще три были ранены, одна из них скончалась в больнице во время операции.
Еще двое - это сотрудники правоохранительных органов - были ранены при задержании нападавшего. Он сам был застрелен. По факту теракта возбуждено уголовное дело.