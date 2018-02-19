Школьники из Паркленда, где были убиты 17 человек, объявили об организации маршей в Вашингтоне и других городах США, чтобы потребовать ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Дети и подростки полагают, что на кону - их жизни, и намерены добиться от властей тех шагов, которые бы привели к большей безопасности в школах и на улицах.
Дети и подростки против бойни в школах
Школьники из Паркленда, потерявшие в бойне 17 товарищей и учителей, проведут марши, чтобы добиться ужесточения законов по обороту огнестрельного оружия в США.
Дети и подростки против бойни в школах
Анджелина Лэйзо рассказывает, что вначале она плакала, а теперь место печали заняли гнев и решимость довести дело до конца.
Тришиа Бонилла говорит, что ее дочь до сих пор находится в шоковом состоянии, девочка видела происходившее, и что повторения подобного допустить нельзя.Она думает, что "это не история про полицию, про спецназ или группу захвата, и не металлоискатели на входе нам помогут, а изменения в законах, касающихся оборота оружия".
Многочисленные акции должны состояться 24 марта. Дети и подростки говорят, что гибель их товарищей и учителей - трагедия, из которой срочно требуется извлечь урок.