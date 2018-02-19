Дети и подростки против бойни в школах

Школьники из Паркленда, где были убиты 17 человек, объявили об организации маршей в Вашингтоне и других городах США, чтобы потребовать ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Дети и подростки полагают, что на кону - их жизни, и намерены добиться от властей тех шагов, которые бы привели к большей безопасности в школах и на улицах.