Американский атлет Кристиан Коулман установил новый мировой рекорд в беге на 60 метров в закрытых помещениях.
Новый мировой рекорд в спринте
Американец Кристиан Коулман побил рекорд своего соотечественника Мориса Грина по забегу на 60 м в закрытых помещениях, который держался 20 лет.
Новый мировой рекорд в спринте
Время, за которое Коулман преодолел дистанцию - 6,34 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал другому атлету из США Морису Грину. Его время равнялось 6,39 секунды. Чтобы улучшить этот результат на пять сотых секунды, потребовалось 20 лет.
Новый рекорд был поставлен на атлетическом первенстве Америки.