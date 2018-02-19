У "Трех биллбордов..." - пять наград BAFTA

Работа режиссера была признана лучшей в двух номинациях - "Фильм года" и "Британский фильм года", а Фрэнсис МакДорманд была удостоена признания как исполнительница главной женской роли .

Принимая BAFTA, она заметила: "Мартин сказал, что у меня проблемы с послушанием - я надела яркое платье, но я хочу, чтобы вы знали, что я безоговорочно поддерживаю моих сестер по разуму, кто надел черное этим вечером. Меня не считали талантливой студенткой, когда я училась, и мне посоветовали много работать. Что, я собственно, и делаю до сих пор".

Лучшим исполнителем главной мужской роли британские киноакадемики признали Гэри Олдмана в байопике "Темные времена", в котором он сыграл Уинстона Черчилля.

Церемонию свои участием почтили их королевские высочества принц Уильям с супругой, герцогиней Кэмбриджской.