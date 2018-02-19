Четыре человека погибли во Франции в воскресенье на горнолыжных курортах: трое в Альпах и один в Пиренеях. В знаменитом Валь д'Изер утром 44-летний отец решил покататься вместе с 11-летней дочерью на трассе, которая была закрыта из-за опасности схода лавин.
Снег, который убивает
Четыре человека погибли во Франции на горнолыжных курортах. В департаменте Савойя трое, среди них 11-летняя девочка, были погребены под лавинами.
Снег, который убивает
Мощный поток снега убил и отца, и дочь, их тела были обнаружены в середине дня. В той же Савойе еще один человек пропал под толщей снега в момент, когда он был на лыжной прогулке.
В департаменте Арьеж, в момент празднования возвращения серебряной призёрки Олимпиады Перрин Лаффон погиб еще один 19-летний юноша, который совершал спуск на горных лыжах.