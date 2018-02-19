В Базеле стартовал ежегодный карнавал.

По традиции участники карнавала выходят на улицы города глубокой ночью. Ряженые несут фонари самых причудливых форм и разных размеров.

Перед началом процессии власти Базеля специально гасят уличные фонари. При этом карнавальное шествие сопровождается оглушительными звуками многочисленных духовых и ударных инструментов.

Впервые карнавал в Базеле был проведен в XVI веке. Он символизирует окончание зимы и начало Великого поста. По традиции он длится ровно три дня. Каждый год базельский "Фаснахт" - так называют карнавал в "немецкой" Швейцарии - привлекает до 200 тысяч человек.

В 2017 году ЮНЕСКО внесло карнавал в Базеле в Список нематериального культурного наследия.