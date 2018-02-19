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Мозамбик

Смерть на свалке

В столице Мозамбика гора мусора завалила трущобный квартал

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Смерть на свалке

Смерть на свалке
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Televisão de Moçambique
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В Мозамбике по меньшей мере 17 человек стали жертвами мусорного оползня. На окраине столицы страны, Мапуто, из-за проливных дождей гора отходов сползла вниз и завалила расположенный у подножья свалки трущобный район. Разрушены десятки жилищ. Поиски не прекращаются.

Накануне власти Мапуту признали расположенный у свалки квартал незаконным и даже начали расселение трущоб, однако к моменту трагедии там ещё оставались многие сотни обитателей.

Свалка — крупнейшая в столице — привлекает множество местных жителей, которые ищут там продукты питания и товары на продажу.