Кизляр скорбит о погибших

Жители Кизляра несут цветы к православному храму, где накануне были застрелены пять человек. Уже утром в понедельник там проходила поминальная служба.

В прощёное воскресенье 22-летний местный житель открыл по прихожанам огонь из охотничьего ружья. Очевидцы говорят о быстрых и решительных действиях священнослужителей и оказавшихся рядом силовиков.

«Когда услышали выстрелы, люди сначала не поняли, стали выглядывать в окно увидели, что лежат люди на земле и кровь. Конечно же началась паника. Наши священнослужители, и я в том числе, людей как могли успокоили, закрыли двери, попросили, чтобы все опустились на пол», — рассказывает настоятель церкви отец Павел.

Сотрудники нацгвардии и полиции отвлекли внимание нападавшего на себя и сумели ликвидировать его; двое из них получили ранения. Также под присмотром врачей остаются ещё две прихожанки. Одну из них в понедельник отправили на лечение в Москву.

Перед нападением преступник записал видеообращение, в котором присягнул на верность группировке «Исламское государство». Следователи не исключают версию теракта.