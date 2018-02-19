Погромы российских объектов в Киеве

Члены радикальной группировки ОУН "Организация украинских националистов" забросали камнями офис Сбербанка России на улице Сагайдачного в Киеве и разбили в здании окна. Затем они двинулась к зданию Россотрудничества на улице Борисоглебской, забросали его яйцами и камнями, а также разрисовали стены оскорбительными лозунгами и надписями. По словам представителя Россотрудничества, прибывшая полиция "никаких активных действий не предпринимала, ни одного задержанного нет".