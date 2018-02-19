Члены радикальной группировки ОУН "Организация украинских националистов" забросали камнями офис Сбербанка России на улице Сагайдачного в Киеве и разбили в здании окна. Затем они двинулась к зданию Россотрудничества на улице Борисоглебской, забросали его яйцами и камнями, а также разрисовали стены оскорбительными лозунгами и надписями. По словам представителя Россотрудничества, прибывшая полиция "никаких активных действий не предпринимала, ни одного задержанного нет".
Погромы российских объектов в Киеве
Активисты украинских националистических организаций забросали камнями офисы российского Сбербанка и Россотрудничества.
Погромы российских объектов в Киеве
В киевской полиции заявили, что проводят "доследственную проверку по факту событий. Нести ответственность - при наличии заявления представителей учреждений - будет организатор акции".
Ранее в субботу активисты ряда националистических украинских организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили погром в культурном центре. Они сожгли российский флаг и разбили экспозицию памяти Фёдора Шаляпина.
МИД России заявил, что намерен в ближайшее время обратиться в ОБСЕ в связи с погромом российской миссии в Киеве.