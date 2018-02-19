Трудности исторического перевода

Оскорбления появились в воскресенье, через день после неоднозначного заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. В ответ на вопрос о введении Варшавой уголовной ответственности за обвинение поляков в причастности к Холокосту, Моравецкий заявил, что не будут караться сами по себе «высказывания о том, что были польские исполнители, так же, как и еврейские, или русские и украинские преступники, а не только немецкие преступники».

В Израиле эту фразу восприняли как обвинение «отдельных представителей еврейского народа в причастности к холокосту», глава израильского кабинета Биньямин Нетаньяху назвал слова коллеги «возмутительными».

В польском МИДе отметили, что речь идёт о трудностях перевода: Моравецкий пошёл навстречу зарубежным журналистам и отвечал на неродном для себя английском, и мог не учесть некоторых нюансов в терминах.