В Иране продолжаются поиски обломков пассажирского самолета ATR-72, потерпевшего крушение в воскресенье, 18 февраля. Первоначальные сообщения об обнаружении частей каркаса разбившейся машины не подтвердились.
Иран: поиски разбившегос самолета продолжаются
Сообщения об обнаружении обломков в Исфахане каркаса потерпевшего крушение самолета не подтвердились. На борту самолета находились 66 человек, включая экипаж
Иран: поиски разбившегос самолета продолжаются
Поиски ведутся в гористой местности в провинции Исфахан: помощь спасателям оказывают волонтеры из числа местных жителей, знакомых со сложным ландшафтом.
Однако поиски осложняются низкими температурами и плохими погодными условиями. В связи с этим иранские власти задействовали несколько воздушных дронов и вертолеты. Также официальный Тегеран запросил помощь у ряда иностранных государств, чтобы они предоставили снимки со спутников.
Напомним, что на борту потерпевшего катастрофу самолета находилось 66 человек, включая экипаж. Самолет исчез с экранов радаров, когда находился над горным хребтом Дена: до места назначения он не долетел всего 25 км.
Пока тела людей не найдены, у родственников остается надежда. Однако, по мнению экспертов, шансов найти выживших в катастрофе нет.