В Исландии запретят обрезание?

Исландия может стать первой страной в Европе, где официально будет запрещено ритуальное обрезание мальчиков. С соответствующим предложением выступили депутаты от Прогрессивной партии .

Авторы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность за совершение обрезания, если оно не продиктовано медицинскими показаниями, а за нарушение запрета - ввести наказание сроком до 6 лет тюремного заключения.

Очевидно, что нововведение в первую очередь коснется не коренных исландцев, но ортодоксальных евреев, а также мусульман. Эти общины весьма малочисленны в Исландии, где проживает всего около 250 евреев и порядка 1500 мусульман. Однако это отнюдь не уменьшает значимость законопроекта.

Иудеи и мусульмане против

Законопроект вызвал серьезную полемику не только в Стране льдов, но и за ее пределами. Лидеры еврейских общин в Скандинавских странах прямо заявили, что ритуал обрезания - это часть иудаизма и что подобный запрет поставит под вопрос само "проживание евреев в Исландии". Они даже сравнили это с порядками времен Третьего Рейха.

Аналогичная реакция и со стороны последователей ислама. Они расценивают такой запрет как исламофобский и ставят его в один ряд с запретом на халяльное мясо и на ношение паранджи.

Примечательно, что критически на законопроект смотрит даже епископ лютеранской церкви Исландии Агнес Сигурдардоттир. Она полагает, что "криминализация" обрезания приведет к "криминализации" иудаизма и ислама в стране.

Депутаты хотят защитить детей

В ответ исландские парламентарии заверяют, что они вовсе не желают покушаться на свободу вероисповедания. Однако, по их словам, право ребенка на физическую неприкосновенность перевешивает право родителей на соблюдение религиозных обрядов.

А проходить церемонию обрезания или нет, каждый мужчина сможет решить для себя сам - по достижении совершеннолетия, отмечают инициаторы законопроекта. Они сравнивают его с уже принятым в Исландии в 2005 году законом, запрещающим женское обрезание.

Однако их оппоненты считают такую аналогию неуместной, поскольку обрезание мальчиков не представляет угрозы для здоровья, как в случае с девочками.