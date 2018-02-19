Члены СДПГ решают судьбу коалиции

Судьба коалиционного соглашения в Германии, как и 4 года назад, вновь зависит от социал-демократов. В ходе внутрипартийного голосования, проводимого по почте с 20-го февраля по 3 марта, сделку должны одобрить рядовые члены партии — свыше 450 и тысяч человек.

Воспрепятствовать созданию новой большой коалиции стремится молодежное крыло социал-демократов. Его лидер Кевин Кюнерт выступает против политики мелких компромиссов с консерваторами.

Кевин Кюнерт, молодежное крыло СДПГ: "Мы были против этой коалиции с самого начала, во многом из-за итогов выборов. Социал-демократы и ХДС потеряли 14% своих голосов. Мы уверены, что эти две партии не должны вновь формировать коалицию".

В эти дни Кевин Кюнерт проводит публичную кампанию в городах Германии и пытается убедить соратников проголосовать против коалиционного соглашения. Впрочем, многие наблюдатели уверены, что члены партии поддержат договор, чтобы избежать нестабильности.

Кевин Кюнерт выступает против: "Я не помню, чтобы последняя коалиция была очень стабильной. Напротив, она не могла принять решения. Получается, что две партии просто блокируют друг друга. Даже проекты, входившие в коалиционный договор, не были выполнены, потому что партнеры по коалиции не могли вести совместную работу. И несколько месяцев спустя нам заявляют, что мы получим надежно функционирующее правительство. Но никто не смог мне объяснить, каким образом это возможно".

Другие лидеры социал-демокартов призывают членов партии одобрить текст коалиционного соглашения. Депутат немецкого бундестага от СДПГ Фриц Фелгентреу говорит: "В прошлом СДПГ работала в рамках большой коалиции и в итоге потерпела поражение на выборах. Поэтому так много членов партии скептически относятся к участию в новой правительственной коалиции. Но я полностью поддерживаю договор. Мы могли бы многое сделать для наших избирателей. Но мы можем добиться результатов, только если будем работать в правительстве. Именно поэтому мы должны поддержать договор".

По данным соцопросов, сегодня сторонников одобрения сделки — чуть больше, чем противников. Многие члены СДПГ хотят, чтобы партия стала ведущей оппозиционной силой, несмотря на то, что ее представителям в ходе перговоров достались важные министерские портфели.

Мёунг -Ле Сео, член СДПГ: "Для меня самое главное —текст договора. Да, министерства смогут повлиять на то, чего нет в соглашении. Но сейчас я могу принять решение только на основе того, что содержится в договоре. И этого недостаточно".

Марлон Боде, член СДПГ: "После работы данной коалиции на последних выборах радикальные партии, особенно правого толка, стали сильнее. Поэтому нужно подумать над тем, стоит ли еще раз участвовать в правительстве в таком формате".

Роберт Пацнер, член СДПГ: "Конечно, в составе правительства у нас будет больше влияния. Быть в оппозиции — это ерунда".

2.39: между тем внутрипартийные разноголасия сказываются на рейтиниге сдпг, которую в данный момент поддерживают всего 16% немцев.

Из Германии передает корреспондент "Евроньюс" Йона Кялгрен: "Результаты голосования членов СДПГ будут объявлены 4 марта. Если ответом будет "да", то Ангела Меркель через десять дней начнет свой четверый срок на посту канцлера . Если ответом будет "нет", то в Германии, скорее всего, состоятся новые выборы, а Европа столкнется с еще большей неопределенностью".