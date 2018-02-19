Судьба коалиционного соглашения в Германии, как и 4 года назад, вновь зависит от социал-демократов. В ходе внутрипартийного голосования, проводимого по почте с 20-го февраля по 3 марта, сделку должны одобрить рядовые члены партии — свыше 450 и тысяч человек.
Члены СДПГ решают судьбу коалиции
Судьба коалиционого соглашения вновь зависит от СДПГ. Сделку должны одобрить рядовые члены партии.
Члены СДПГ решают судьбу коалиции
Воспрепятствовать созданию новой большой коалиции стремится молодежное крыло социал-демократов. Его лидер Кевин Кюнерт выступает против политики мелких компромиссов с консерваторами.
Кевин Кюнерт, молодежное крыло СДПГ: "Мы были против этой коалиции с самого начала, во многом из-за итогов выборов. Социал-демократы и ХДС потеряли 14% своих голосов. Мы уверены, что эти две партии не должны вновь формировать коалицию".
В эти дни Кевин Кюнерт проводит публичную кампанию в городах Германии и пытается убедить соратников проголосовать против коалиционного соглашения. Впрочем, многие наблюдатели уверены, что члены партии поддержат договор, чтобы избежать нестабильности.
Кевин Кюнерт выступает против: "Я не помню, чтобы последняя коалиция была очень стабильной. Напротив, она не могла принять решения. Получается, что две партии просто блокируют друг друга. Даже проекты, входившие в коалиционный договор, не были выполнены, потому что партнеры по коалиции не могли вести совместную работу. И несколько месяцев спустя нам заявляют, что мы получим надежно функционирующее правительство. Но никто не смог мне объяснить, каким образом это возможно".
Другие лидеры социал-демокартов призывают членов партии одобрить текст коалиционного соглашения. Депутат немецкого бундестага от СДПГ Фриц Фелгентреу говорит: "В прошлом СДПГ работала в рамках большой коалиции и в итоге потерпела поражение на выборах. Поэтому так много членов партии скептически относятся к участию в новой правительственной коалиции. Но я полностью поддерживаю договор. Мы могли бы многое сделать для наших избирателей. Но мы можем добиться результатов, только если будем работать в правительстве. Именно поэтому мы должны поддержать договор".
По данным соцопросов, сегодня сторонников одобрения сделки — чуть больше, чем противников. Многие члены СДПГ хотят, чтобы партия стала ведущей оппозиционной силой, несмотря на то, что ее представителям в ходе перговоров достались важные министерские портфели.
Мёунг -Ле Сео, член СДПГ: "Для меня самое главное —текст договора. Да, министерства смогут повлиять на то, чего нет в соглашении. Но сейчас я могу принять решение только на основе того, что содержится в договоре. И этого недостаточно".
Марлон Боде, член СДПГ: "После работы данной коалиции на последних выборах радикальные партии, особенно правого толка, стали сильнее. Поэтому нужно подумать над тем, стоит ли еще раз участвовать в правительстве в таком формате".
Роберт Пацнер, член СДПГ: "Конечно, в составе правительства у нас будет больше влияния. Быть в оппозиции — это ерунда".
2.39: между тем внутрипартийные разноголасия сказываются на рейтиниге сдпг, которую в данный момент поддерживают всего 16% немцев.
Из Германии передает корреспондент "Евроньюс" Йона Кялгрен: "Результаты голосования членов СДПГ будут объявлены 4 марта. Если ответом будет "да", то Ангела Меркель через десять дней начнет свой четверый срок на посту канцлера . Если ответом будет "нет", то в Германии, скорее всего, состоятся новые выборы, а Европа столкнется с еще большей неопределенностью".