Американские школьники требуют защиты

Вот так – лежа прямо на асфальте перед зданием Белого дома с плакатами и американскими флагами в руках – десятки школьников из столичного округа Колумбия протестуют против политики свободного владения оружием .

«Мы – следующие?» - спрашивают старшеклассники. Следующие – за теми семнадцатью подростками, погибшими в кровавой бойне в средней школе города Паркленда 14 февраля.

«После школьного расстрела мы с подругой Уитни поняли: с этим нужно что-то делать. Политики продолжают говорить, что сожалеют о случившемся, соболезнуют семьям жертв. Но они ничего не предпринимают. И мы решили, что пора действовать», - говорит эта 16-летняя участница акции.

В том, что в руках учинившего расправу 19-летнего Николас Круза, оказалось оружие, виноваты «бездействующие законодатели» - уверены манифестанты.

За последний год Круз легально приобрёл арсенал из десяти единиц, включая полуавтоматическую винтовку AR-15, из которой стрелял в тот злополучный день - сообщают американские СМИ.

Белый дом, над которым в знак траура приспущены национальные флаги, заявил в понедельник, что Дональд Трамп начал обсуждение законопроекта об ужесточении проверок потенциальных владельцев оружия. Но ограничения его продажи эта законодательная инициатива, судя по всему, не коснется.

«Все эти дети – обычные школьники, которые ещё неделю назад, как и все ученики, писали контрольные, волновались о том, как сдать вовремя задания, участвовали в школьных спортивных соревнованиях. А теперь они - активисты в борьбе за ужесточение контроля над оружием», - передаёт журналист телеканала NBC Тэмми Лейтнер.