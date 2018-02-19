В Италии, по мере приближения парламентских выборов, наблюдается рост антиевропейских настроений. Однако работа её ученых уже сильно зависит от тесного взаимодействия с коллегами из других стран ЕС. В расположенном в Нидерландах Европейском центре космических исследований и технологий специалисты 22 национальностей совместно проектируют и испытывают корабли и спутники. 20 проц сотрудников — итальянцы, в том числе директор Франко Онгаро.
Итальянской науке нужен Евросоюз
В Италии по мере приближения парламентских выборов наблюдается рост антиевропейских настроений. Однако работа её ученых уже сильно зависит от взаимодействия с коллегами из других стран ЕС. В Европейском центре космических исследований 20 проц сотрудников — итальянцы.
Итальянской науке нужен Евросоюз
«В других странах исследователям лучше платят, чем в Италии, поэтому они предпочитают работать на родине, - сказал Онгаро. - А итальянцы, желающие заниматься наукой, часто вынуждены искать возможности для этого за рубежом».
Европа — одна из главных тем предвыборной кампании в Италии. Кандидаты-популисты и их движения утверждают, что ЕС ограничивает национальный суверенитет. Им возражает астрофизик Эрсилия Ваудо Скарпетта, которая в Европейском космическом агентстве помогает развивать научную карьеру другим женщинам.
«Ученые одной страны не добились бы здесь таких успехов, как представители 22 стран совместными усилиями, - сказала Скарпетта. - Мы смогли доставить космический аппарат за 500 млн километров на поверхность кометы после 10-летнего путешествия, благодаря объединению наших различий и умений ради общей цели».
Из этих 22 стран 5 состояли в социалистическом лагере, в том числе Эстония.
Научная продукция итальянцев превосходит по своему качеству среднеевропейский уровень, хотя расходы их страны на исследования ниже среднеевропейских. Чтобы лучше конкурировать и сотрудничать в этой сфере с Германией, Францией или Великобританией, Италии придётся больше инвестировать в высокие технологии и в свой человеческий капитал.