Итальянской науке нужен Евросоюз

В Италии, по мере приближения парламентских выборов, наблюдается рост антиевропейских настроений. Однако работа её ученых уже сильно зависит от тесного взаимодействия с коллегами из других стран ЕС. В расположенном в Нидерландах Европейском центре космических исследований и технологий специалисты 22 национальностей совместно проектируют и испытывают корабли и спутники. 20 проц сотрудников — итальянцы, в том числе директор Франко Онгаро.