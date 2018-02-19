Допинг-проба А российского кёрлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде в Пхёнчхане оказалась положительной: в ней найдены следы мельдония. Вместе с партнёршей и супругой Анастасией Брызгаловой спортсмен ранее завоевал бронзовую медаль в дабл-миксе - первую олимпийскую награду в истории российского кёрлинга.
Снова допинг?
CAS открыл дело в отношении российского кёрлингиста Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил. Бронзового призёра Олимпиады-2018 подозревают в употреблении мельдония: проба А показала положительный результат.
Снова допинг?
Международный олимпийский комитет ждёт результатов вскрытия пробы Б. Пресс-атташе МОК Марк Адамс заявил:
"С одной стороны, очень разочаровывает, когда выясняется, что запрещённые вещества могут использоваться. Но с другой стороны, это говорит об эффективности антидопинговой системы на Играх, которая защищает права всех чистых спортсменов".
По словам Адамса, если употребление допинга Крушельницким будет подтверждено, этот случай, а также вопрос о восстановлении дисквалифицированного из-за допинговых нарушений Олимпийского комитета Росиии, будут рассмотрены специальной комиссией МОК в конце Олимпиады.
Спортивный арбитражный суд открыл в понедельник дело в отношении Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил.