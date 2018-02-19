Допинг: нарушение или провокация?

Федерация кёрлинга России просит провести расследование с целью выяснить, каким образом допинг мог попасть в организм Александра Крушельницкого - проба А бронзового призёра Олимпиады дала положительный результат. Сам он употребление мельдония категорически отрицает.

Мнения москвичей по этому поводу разделились:

"Это могла быть либо глупость конкретного спортсмена, либо его тренера, либо провокация со стороны кого-то, либо ошибка со стороны тех, кто там пробы проверяет".

"Обидно очень, неприятно: мы на них надеялись всё-таки, болеем за своих спортсменов, а они подвели нас".

"Я думаю, что спортсмены не виноваты. Виноваты наверное тренеры, медики, и я очень сожалею, что так происходит".

Результаты пробы Б Александра Крушельницкого ожидаются либо в понедельник вечером, либо уже во вторник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеской призвал не делать пока скоропалительных выводов:

"Мы призываем всех всё-таки дождаться каких-то официальных заявлений. Вы знаете, что и МОК ведёт себя весьма осторожно, весьма корректно в этой ситуации. (...)Дождёмся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации".

Если в употребление допинга Крушельницким будет подтверждено, этот случай, а также вопрос о восстановлении дисквалифицированного из-за допинговых нарушений Олимпийского комитета России будут рассмотрены специальной комиссией МОК в конце Олимпиады. В понедельник Спортивный арбитражный суд открыл в понедельник в отношении Крушельницкого дело по нарушению антидопинговых правил.