Волки и овцы

Правительство Франции представило план по увеличению поголовья волков в стране с 360 до 500 особей к 2023 году, разрешив фермерам отстреливать в 2018 году до 40 серых хищников. Власти обещают животноводам и финансовую помощь для покупки собак-пастухов и установки электрических оград на пастбищах.

Но защитники окружающей среды считают, что для увеличения популяции волков нужны более радикальные меры, и что 40 убитых волков - это слишком много.

А животноводы бьют тревогу: нападения волков участились - в 2013 году они зарезали 8 тысяч овец, а в прошлом году уже около 12 тысяч, то есть примерно по одной овце на волка в день. В октябре прошлого 2017 в Лионе французские фермеры устроили акцию протеста против бездействия властей: они вывели на улицы города около тысячи овец.

Клод Фон, глава Федерации овцеводства Франции, с планами правительства по увеличению поголовья волков не согласен:

"То, что для волков охота - для животноводов агрессия, которая влияет на результаты их работы и личную жизнь. Защитники животных ночью спят в своих постелях, а фермеры спят со своим овцами, чтобы защитить их".

К 20-му веку на большей части территории Западной Европы популяция волков практически свелась к нулю. Во Францию они вернулись в результате десятилетий борьбы по охране исчезающих особей. Убой волков в стране строго регламентирован и должен производиться лишь после специального разрешения.