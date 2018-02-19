Более 460.000 австрийцев подписали петицию с требованием пересмотреть принятое ранее правительством решение об отмене запрета на курение в барах и ресторанах. Собранных подписей достаточно, чтобы теперь этот вопрос поступил на рассмотрение парламента.
Курение в барах - свобода выбора?
Кампания в Австрии против правительственного решения отменить запрет на курение в барах и ресторанах.
Курение в барах - свобода выбора?
Автор петиции - Медицинская ассоциация Австрии. Она возглавила протесты недовольных отказом от запрета, который должен был вступить в силу в мае.
Курение в барах и ресторанах страны было вновь разрешено по инициативе крайне правой Партии свободы Австрии, которая вошла в правительство в качестве младшего партнера по коалиции после выборов в конце 2017 года. По мнению членов этой партии, запрет "противоречит принципу свободного выбора".