Берлинале: берегите женщин!

На очередной день Берлинале все внимание кинокритиков и прессы приковано к драме «Дочь моя» Лауры Биспури . Драматический фильм - совместный продукт Италии, Германии и Швейцарии – включен в основную конкурсную программу 68-го Берлинского кинофестиваля .

Это история о том, как за любовь 10-летней девочки сражаются две женщины – её непутёвая биологическая мать и та, что воспитала и вырастила ребёнка в любви и заботе.

О сложностях работы над фильмом рассказывает исполнительница роли одной из героинь Альба Рорвахер. «Нужно было найти точки соприкосновения этих двух персонажей, это было непросто. Но в конце концов нам это удалось», - говорит она.

А вот какие задачи ставил режиссёр перед актрисой Валерией Голино. «Надо было вжиться в образ настолько странного, сильного и глубокого человека ... Помогло огромное желание работать с Альбой, Лаурой и с маленькой Сарой», - поведала актриса.

Из Берлина передаёт наш корреспондент: «Две очень сильные актрисы и режиссёр – женщины, которым есть что рассказать – так фестиваль демонстрирует свою поддержку работе женщин в кино. И этот яркий многообещающий фильм – кандидат на получение главного приза фестиваля – «Золотого медведя». Ждать осталось всего неделю».