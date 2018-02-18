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Австрия

"Оскар" в мире панд

Обладательницей "Оскара" в мире панд стала медведица Янг-Янг из венского зоопарка Шёнбрунн.

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"Оскар" в мире панд

"Оскар" в мире панд
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Обладательницей "Оскара" в мире панд стала медведица Янг-Янг из венского зоопарка Шёнбрунн. По итогам голосования, в котором приняли участие более 300 тысяч любителей этих животных, она завоевала премию в номинации "Лучший характер".

"Так здорово за ними наблюдать, смотреть, как они играют, двигаются, едят бамбук. Они так спокойны, и ты сама расслабляешься, глядя на них", - говорит зоолог Эвелин Дангл.

Янг-Янг сделала то, чего еще не удавалось ни одной панде в неволе: она родила и самостоятельно воспитывает двойню без человеческой помощи.

"Мы часто сюда приходим. Зоопарк недалеко от дома. Да и вход стоит не так дорого. Здесь замечательно", - говорит посетитель зоопарка.

Сегодня близнецы - мальчик Фу Пан и девочка Фу Фэн - главная достопримечательность Шёнбрунна.

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