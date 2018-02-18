Миграция и её последствия для Европы стали главной темой нынешнего традиционного ежегодного обращения к стране премьер-министра Венгрии. Виктор Орбан нарисовал мрачную картину, утверждая, что мусульманское население в крупных европейских городах будет скоро преобладать, и "Европа даже не заметит, что стала жертвой вторжения".
Виктор Орбан клеймит миграцию
Премьер-министр Венгрии в своём традиционном обращении к стране назвал миграцию "опасностью, которую Европа не осознаёт".
Виктор Орбан клеймит миграцию
"Христианство - последняя надежда Европы", - заявил Орбан и добавил:
"Западная Европа стала зоной стредоточения миграции, мультиэтническим миром, и он движется к совершенно новому будущему, которое в корне отличается от того, к которому стремится Восточная Европа".
Досталось от премьера и венгерской оппозиции за то, что она не поддерживает его усилия по ограничению миграции. А помощь неправительственных организаций, по мнению Виктора Орбана, умножает поток беженцев.
20 февраля парламент Венгрии рассмотрит законопроект, запрещающий поддержку мигрантов неправительственными организациями без разрешения МВД. В противном случае НПО будут оштрафованы или даже распущены.