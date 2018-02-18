Австриец Марсель Хиршер завоевал второе олимпийское золото в южнокорейском Пхёнчхане. На этот раз он был лучшим в гигантском слаломе. Серебро выиграл норвежец Хенрик Кристофферсен. Бронза - у француза Алексиса Пентюро.
Олимпиада: день 10-й
Российская четверка выиграла мужскую лыжную эстафету 4x10 км
Олимпиада: день 10-й
Фристайлист Эйстейн Бротен был лучшим в слоупстайле. Его золото стало восьмым для сборной Норвегии в Пхенчхане. Серебро досталось американцу Нику Гепперу, бронза — канадцу Алексу Болье-Маршану.
Норвежская четверка выиграла мужскую лыжную эстафету 4x10 км. Они преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Россияне Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов финишировали вторыми, уступив лидерам меньше 10 секунд. На третьем месте - команда из Франции.