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Теракт в Нигерии

По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва, который произвели три смертницы на рынке города Кондюга на северо-востоке Нигерии.

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Теракт в Нигерии

Теракт в Нигерии
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В Нигерии по меньшей мере 19 человек стали жертвами взрыва, который произвели три смертницы в пятницу. Теракт произошёл на рынке города Кондюга на северо-востоке страны. По словам очевидцев, в момент взрыва на рынке было многолюдно, десятки человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. «Я был телефонном магазине поблизости, когда раздался взрыв, и понял, что это бомба, – рассказывает один из них. – Мы были внутри, когда это произошло, один человек погиб сразу».

Ответственность за теракт никто на себя не взял, но, по мнению властей, за ним стоит исламистская группировка Боко Харам. За последние девять лет от рук исламистов в стране погибли более 20 000 человек.