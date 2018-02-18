Теракт в Нигерии

В Нигерии по меньшей мере 19 человек стали жертвами взрыва, который произвели три смертницы в пятницу. Теракт произошёл на рынке города Кондюга на северо-востоке страны. По словам очевидцев, в момент взрыва на рынке было многолюдно, десятки человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. «Я был телефонном магазине поблизости, когда раздался взрыв, и понял, что это бомба, – рассказывает один из них. – Мы были внутри, когда это произошло, один человек погиб сразу».