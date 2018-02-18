Карнавал в Ницце

17 феваля в Ницце стартовал традиционный карнавал. На этот раз главная тема народных гуляний звучит как "Король пространства" и посвящена космосу в честь полета на МКС астронавта Европейского космического агентства француза Тома Пескье. Как всегда, гвоздем программы стали гигантские куклы из папье-маше в виде знаменитостей. В "параде" участвовали президент США Дональд Трамп с телом гориллы и северокорейский лидер Ким Чен Ын в каске с надписью "человек-ракета". Фейерверки, выступления акробатов, музыка и танцы. Ежегодно посмотреть на представления в Ниццу съезжаются тысячи гостей. В этом году мероприятия проходят при условиях повышенной безопасности. В результате террористической атаки в ходе июльского карнавала 2016 года здесь погибли 86 человек.