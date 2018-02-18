Под брызги расплавленного железа

В районе Тунлян в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая местные жители исполнили впечатляющий танец дракона - под яркие брызги расплавленного железа. На актерах - только шорты и шляпы. Именно так его исполняли еще до создания светодиодных ламп. Данной традиции более 300 лет. Вечером в воскресенье 18 февраля посмотреть на десятиминутное шоу собрались около 10 000 зрителей всех возрастов. В Китае продолжаются празднества по случаю наступления 16 февраля Нового года по лунному календарю. Его еще здесь называют Праздником весны. Символ наступившего года - желтая земляная собака, которая должна принести благополучие в семье и стабильность.