К японскому традиционному Празднику девочек, который еще называют Хина мацури - праздник кукол Хина - или Момо-но секку — праздник цветения персиков - мастера Коносу в префектуре Сайтама возвели пирамиду из 1800 кукол. Для "участия" в экспозиции многие японцы поделились лучшими экспонатами своих личных коллекций. В результате, высота пирамиды достигла 7 метров. Посмотреть на нее на фестиваль в Коносу съехались сотни маленьких японок в сопровождении родителей. Город славится изготовлением традиционных кукол со времен Эдо. Основные торжества намечены на 3 марта: в этот день девочек угощают традиционными сладостями - в основном, рисовыми сдобами, покрытыми патокой, и печеньем.